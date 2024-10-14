Холанн извинился после 1:5

В воскресенье вечером сборная Норвегии разочаровала своих болельщиков. Команда потерпела поражение в гостях у Австрии с крупным счётом 1:5. После игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный норвежский нападающий Эрлинг Холанн. Представителю «Манчестер Сити» пришлось извиняться перед фанатами.

«Прошу прощения у всех. Это было слишком плохо в моём исполнении. В ноябре мы отправимся за шестью очками», - написал Холанн.

В следующем месяце сборная Норвегии сыграет против Словении на выезде (14 ноября) и против Казахстана дома (17 ноября). На текущий момент в этой группе лиги наций норвежцы, австрийцы и словенцы имеют по семь очков, а казахстанцы – одно.