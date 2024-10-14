Валуев отреагировал на демонстрацию флага России президентом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич показал флаг России во время матча Лиги наций между сербами и швейцарцами. Комментарий на этот счёт дал депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, сборные России и Сербии могут проводить товарищеские матчи чаще.

«При такой поддержке можно ожидать более частые товарищеские матчи между странами, при том, что их и так никто не ограничивает», - цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборные России и Сербии проводили товарищеский матч весной. Тогда команда Валерия Карпина победила, причём крупно – со счётом 4:0.

Добавим, что Сербия обыграла Швейцарию в Лиге наций со счётом 2:0.