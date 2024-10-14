Бывший защитник «Амкара» и сборной Казахстана Алексей Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал неудачные результаты команды Станислава Черчесов в Лиге наций.

- Вас удивляет, что при Черчесове сборная Казахстана в четырех матчах Лиги наций не одержала ни одной победы и не забила ни одного гола?

- Не удивляет. Лига наций – все-таки турнир второстепенный. Эта мысль присутствует и в интервью самого Черчесова, и главы федерации Казахстана. Они говорят, что пока обкатывают состав, смотрят футболистов. В общем Черчесов не видит ничего плохого в этих результатах… Но мы же такое уже проходили.

- Когда?

- Перед чемпионатом мира в России, когда наша сборная проигрывала все матчи. Ну что ж, давайте дождемся отбора к чемпионату мира и посмотрим, как будет выступать Казахстан. На мой взгляд, Черчесову стоит больше времени и внимания уделить психологии своих подопечных. Над этим нужно работать.

- Почему?

- Сам играл в Казахстане. Знаю, что там есть качественные футболисты. Но порой тактически не подкованы и, самое главное, психологически не уверены в себе. Если он эту проблему решит, то должно получиться.

- Чего он тогда добьется?

- Поборется за второе-место третье место в своей группе.

- Почему после «Ференцвароша» Черчесов не нашел себе клуб в России?

- Меня это не удивляет.

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- Почему?

- Как вам сказать?.. Он очень своеобразный человек.

- Все дело в характере?

- Да, в нем. Он довольно властный и… как бы помягче сказать? Не очень любит людей.

- Вот как?

- Это мое мнение. Ради результата Черчесов готов идти по головам. Так в коллективе себя не ведут.

- Но ведь выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мир – успех? Или вы так не считаете?

- Успех. Но это случайность. Там все совпало. Всю игру отбивались от Испании и победили по пенальти. Акинфеев сотворил чудо. Сборная провела только одну шикарную игру на том турнире - с Хорватией! И уступила. Больше ничего… Да, выход в четвертьфинал – большой успех, но он был случайным. Что и показали дальнейшие результаты сборной России.

- То есть вы не самого высокого мнения о тренерских способностях Станислава Саламовича?

- Он качественный специалист с европейским образованием. Но не для высоких целей, я бы так сказал.

Александр Сычёв