Президент Сербии показал флаг России на матче Лиги наций

На днях в Лиге наций встречались сборные Сербии и Швейцарии. «Белые орлы» добились домашней победы со счётом 2:0. Нико Эльведи в концовке первого тайма поразил свои ворота, а во втором тайме голом отметился Александар Митрович.

Стоит сказать, что на стадионе присутствовал президент Сербии Александр Вучич. В какой-то момент сербский лидер продемонстрировал шарф, на котором совмещены флаги двух стран – Сербии и России.

Напомним, что в марте сборные России и Сербии проводили товарищеский матч. Команда Валерия Карпина победила с крупным счётом 4:0. Голы тогда забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.