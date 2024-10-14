Газзаев оценил результаты Черчесова со сборной Казахстана

Станислав Черчесов провёл уже четыре матча в качестве главного тренера сборной Казахстана. В этих четырёх играх команда один раз сыграла вничью и три раза проиграла. При этом казахстанцы ни разу не смогли забить (0:0, 0:3, 0:4, 0:1). Комментарий по поводу результатов Черчесова дал известный тренер Валерий Газзаев.

Газзаев указал на опыт Черчесова и отметил, что специалист везде добивался успехов. По словам экс-тренера ЦСКА, Черчесов пользуется поддержкой своего руководства.

«Да, действительно, ситуация непростая, но я надеюсь, что его квалификация и опыт помогут это преодолеть. Конечно, старт был неудачный, но знаете, говорят: «стартуешь неудачно, заканчиваешь хорошо, а когда хорошо стартуешь – заканчиваешь плохо», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборной Казахстана предстоит провести матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии.