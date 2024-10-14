«Это наш стиль»: В федерации Казахстана не переживают по поводу результатов с Черчесовым

В четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже не забивала (0:0, 0:3, 0:4, 0:1). Впрочем, глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов не переживает по поводу результатов.

«Я уже говорил, что в Лиге наций у нас другие задачи. В данный момент мы именно прокачиваем национальную команду. Подготовка идёт очень хорошая. Вы и сами видели по матчу со Словенией, какой прогресс у нас был», - цитирует Барменкулова «ВсёПроСпорт».

По словам президента Казахстанской федерации футбола, национальной сборной нужно время, но картинка уже вырисовывается.

«Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль», - сказал Барменкулов.

Также Барменкулов отметил, что после поражения от Словении (0:1) он зашёл в раздевалку, где поздравил игроков сборной Казахстана и Станислава Черчесова.

В ноябре сборной Казахстана предстоит повести матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии.