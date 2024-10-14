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Карсли объяснил свои намёки по работе со сборной Англии

14 Октября 2024 • 11:19 Комментировать

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли дал комментарий по поводу своей работы. Ранее он намекал на то, что не хочет оставаться у руля команды на постоянной основе.

«Выхожу ли я из гонки за этот пост? Определённо нет. Я не участвую в процессе поиска, но эта сборная заслуживает лучшего тренера. У нас есть игроки, которые имеют все шансы побеждать. Именно это я и хотел сказать. Я хотел сказать, что это работа мирового класса. Эта работа входит в список лучших работ в футболе. Кто бы её ни получил, это будет привилегия. Я чувствую, что мне доверяют. Вот почему было так тяжело проиграть Греции», - сказал Карсли журналистам.

Напомним, что в воскресенье Англия обыграла Финляндию со счётом 3:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Ли Карсли
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