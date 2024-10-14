Карсли объяснил свои намёки по работе со сборной Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли дал комментарий по поводу своей работы. Ранее он намекал на то, что не хочет оставаться у руля команды на постоянной основе.

«Выхожу ли я из гонки за этот пост? Определённо нет. Я не участвую в процессе поиска, но эта сборная заслуживает лучшего тренера. У нас есть игроки, которые имеют все шансы побеждать. Именно это я и хотел сказать. Я хотел сказать, что это работа мирового класса. Эта работа входит в список лучших работ в футболе. Кто бы её ни получил, это будет привилегия. Я чувствую, что мне доверяют. Вот почему было так тяжело проиграть Греции», - сказал Карсли журналистам.

Напомним, что в воскресенье Англия обыграла Финляндию со счётом 3:1.