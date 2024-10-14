Дешам поделился мыслями о матче Франции с Бельгией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги наций против Бельгии.

Выездная для французов встреча состоится в понедельник. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Нам будут противостоять мотивированные бельгийцы, и в этот раз они будут мотивированы ещё сильнее.

Мы часто встречаемся друг с другом в важных матчах. Между нами серьёзное соперничество, поскольку мы соседи, но никакой вражды нет. Игроки команд отлично знакомы друг с другом.

Не думаю, что победы над Бельгией в прошлых встречах дадут нам психологическое преимущество. Это уже в прошлом, составы тоже меняются», – цитирует Fotmob Дешама.