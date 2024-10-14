Черчесов прокомментировал очередное поражение у руля сборной Казахстана

Сборная Казахстана под началом Станислава Черчесова очень неудачно выступает в Лиге Наций - она проиграла очередной матч в этом турнире, на сей раз уступив сборной Словении с минимальным гандикапом.

Неудачные выступления команда прокомментировал сам наставник, несмотря на поражение, он поздравил своих игроков с хорошим, по его словам, футболом. Черчесов уверен, что вскоре ситуация радикально переломится:

- Всех поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол, по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет, - предвкушает Черчесов, слова которого цитирует Vesti.kz.