Сборная Ирландии не смогла остановить греков

Лидер группы В2, сборная Греции, продолжает идти без потерь после домашнего поединка против Ирландии.

В дебюте передача с правого фланга, казалось, не прошла, однако мяч удачно отскочил к Гиоргосу Масурасу, который пробил в падении в ближний угол - парировано. Тасос Бакасетас вошел в штрафную гостей с правого края, обыграл защитника и покатил на Вангелиса Павлидиса, удар которого с близкого расстояния отразил вратарь. Димитрос Яннулис поддержал атаку своей команды, получил мяч на левом краю штрафной и пробил в ближний угол, но кипер спас свои ворота.

В самом начале второй половины Бакасетас снова обыгрался с Христосом Цолисом и пробил с 18 метров, мяч срикошетил от защитника и пролетел мимо вратаря - 1:0. Джек Тейлор после навеса Джоша Каллена с правого фланга опасно пробил головой под перекладину, однако греческий вратарь впервые по-настоящему вступил в игру. На 90-й минуте голкипер гостей ошибся в передаче за пределами штрафной, Петрос Манталос перехватил мяч, обыграл вратаря и направил снаряд в пустые ворота - 2:0.

Эллины набрали 12 очков после четырех матчей, у Ирландии третье место и три балла.