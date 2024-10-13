Сборные Фарерских островов и Латвии забили по голу

Сборная Фарерских островов принимала латвийцев в четвертом туре Лиги наций.
В середине первого тайма Робертс Улдрикс справа убежал один на один с голкипером, но мяч направил точно в него. На 40-й минуте вратарь гостей выбил мяч точно на Брандура Ольсена, который слева исполнил перевод в центр к воротам на Хануса Серенсена, в касание открывшего счёт в матче, - 1:0. Латвия отыгралась на 69-й минуте, Андрей Цыганик слева вырезал отличную подачу к воротам, где Дарио Шитс с лёта ногой вколотил мяч в сетку - 1:1.
Райвис Юрковскис справа прострелил к воротам, где удар Шитса в упор вратарь каким-то образом парировал.
Фареры с тремя очками замыкают таблицу, у латвийцев и армян на балл больше. Шестиочковый отрыв у команды Северной Македонии.
Протокол игры
|(1:0) Серенсен Ханус40'
|69'Шитс Дарио (1:1)
Рейнатред А Бардюр•Беньяминсен Янн•Феро Одмар77' (Наттестад Сонни (77') •Эдмундссон Андриас•Давидсен Вильормур• 39'Ванхамар Гуннар•Йоэнсен Рене57' (Ватнхамар Сольви (57') •Серенсен Ханус•Ольсен Брандур57' (Юстинуссен Адриан (57') •Агнарссон Ханнес57' (Бьярталид Йоаннес (57') • 62'Ольсен Мейнхард83' (Эдмундссон Йоан (83')
Матревицс Рихардс•Савалниекс Робертс46' (Черномордийс Антонийс (46') •Кристерс Тоберс•Балодис Даниэль•Юрковскис Райвис•Зеленков Дмитрий•Савельевс Алексейс66' (Вапне Лукасс (66') •Варславаyc Ренарс90' (Мельникс Денис (90') •Цыганик Андрей•Робертс Улдрикис•Икауниекс Янис 49'66' (Шитс Дарио (66')
13 октября. Стадион "Торсволлюр".
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