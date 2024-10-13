Сборные Фарерских островов и Латвии забили по голу

Сборная Фарерских островов принимала латвийцев в четвертом туре Лиги наций.

В середине первого тайма Робертс Улдрикс справа убежал один на один с голкипером, но мяч направил точно в него. На 40-й минуте вратарь гостей выбил мяч точно на Брандура Ольсена, который слева исполнил перевод в центр к воротам на Хануса Серенсена, в касание открывшего счёт в матче, - 1:0. Латвия отыгралась на 69-й минуте, Андрей Цыганик слева вырезал отличную подачу к воротам, где Дарио Шитс с лёта ногой вколотил мяч в сетку - 1:1.

Райвис Юрковскис справа прострелил к воротам, где удар Шитса в упор вратарь каким-то образом парировал.

Фареры с тремя очками замыкают таблицу, у латвийцев и армян на балл больше. Шестиочковый отрыв у команды Северной Македонии.