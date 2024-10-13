Сборная Австрии запутала группу, сметя с поля оборону норвежцев

В группе В3 сборная Австрии имела едва ли не последний шанс побороться за лидерство, нужно было успешно сыграть против норвежцев, которые уверенно выиграли первый круг. И эта задача была перевыполнена.

На пятой минуте получил Эрлинг Холанн передачу от партнера, после чего с линии штрафной пробил в правый угол, а мяч ударился в стойку и вылетел в поле. В ответ Марко Арнаутович получил мяч также на подступах к штрафной, после чего пробил по рамке соперника, сфера от перекладины влетела в сетку - 1:0. В конце первого тайма Юлиан Рюэрсон подал мяч в штрафную соперника, и Александр Сорлот сумел сыграть на опережении и послать мяч в ворота соперника, а оказавшийся в полупозиции вратарь не смог спасти свой коллектив - 1:1.

В начале второго тайма Арнаутович снова отличился - впритирку с левой стойкой он пробил. Романо Шмид идеальный навес с правого края выполнил, и Филипп Линхарт головой срезал сферу в левый от себя угол - 3:1. Идеальный навес от Марселя Забитцера с левого края, и дальнюю штангу головой замкнул Штефан Пош, переправляя сферу в сетку, - 4:1. Снова Забитцер с левого края подал мяч на дальнюю штангу, и там вновь никто не прикрыл только вышедшего на поле Михаэля Грегорича - 5:1.

У Австрии, Норвегии и Словении по семь очков, Казахстан (1) замыкает квартет.