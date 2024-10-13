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Сборная Австрии запутала группу, сметя с поля оборону норвежцев

13 Октября 2024 • 23:38 Комментировать
Австрия
5:1
Норвегия

В группе В3 сборная Австрии имела едва ли не последний шанс побороться за лидерство, нужно было успешно сыграть против норвежцев, которые уверенно выиграли первый круг. И эта задача была перевыполнена.

На пятой минуте получил Эрлинг Холанн передачу от партнера, после чего с линии штрафной пробил в правый угол, а мяч ударился в стойку и вылетел в поле. В ответ Марко Арнаутович получил мяч также на подступах к штрафной, после чего пробил по рамке соперника, сфера от перекладины влетела в сетку - 1:0. В конце первого тайма Юлиан Рюэрсон подал мяч в штрафную соперника, и Александр Сорлот сумел сыграть на опережении и послать мяч в ворота соперника, а оказавшийся в полупозиции вратарь не смог спасти свой коллектив - 1:1.

В начале второго тайма Арнаутович снова отличился - впритирку с левой стойкой он пробил. Романо Шмид идеальный навес с правого края выполнил, и Филипп Линхарт головой срезал сферу в левый от себя угол - 3:1. Идеальный навес от Марселя Забитцера с левого края, и дальнюю штангу головой замкнул Штефан Пош, переправляя сферу в сетку, - 4:1. Снова Забитцер с левого края подал мяч на дальнюю штангу, и там вновь никто не прикрыл только вышедшего на поле Михаэля Грегорича - 5:1.

У Австрии, Норвегии и Словении по семь очков, Казахстан (1) замыкает квартет.

Протокол игры  
Австрия5:1Норвегия
(1:0) Арнаутович Марко8'  
  39'Сорлот Александр (1:1)
(2:1) Арнаутович Марко49'  
(3:1) Линхарт Филипп58'  
(4:1) Пош Штефан63'  
(5:1) Грегорич Михаэль71'  
Пенц ПатрикПош Штефан  45'Траунер Гернот 78' (Виммер Патрик ( 78') Линхарт ФилиппМвене ФиллиппЗайвальд НиколасЛаймер Конрад 84' (Гриллич Флориан ( 84') Шмид Романо 78' (Свобода Михаэль ( 78') Баумгартнер Кристоф 84' (Зайдль Маттиас ( 84') Забитцер МарсельАрнаутович Марко 67' (Грегорич Михаэль ( 67')
Запасные: Хедль НикласШтёгер КевинКверфельд ЛеопольдШлагер АлександерАдаму ЧуквубикеВайманн АндреасФридль Марко
Нюланд ЭрьянПедерсен Маркус IIАйер КристофферХанче-Ольсен Андреас  47'Мёллер Вольфе Давид 79' (Торбьерн Эггем ( 79') Рюэрсон Юлиан 63' (Берг Патрик ( 63') Берге Сандер  28'Торсбю Мортен 64' (Хорн Майер ( 64'  88') Нуса Антонио 64' (Доннум Арон ( 64') Холанн ЭрлингСорлот Александр 84' (Ларсен Йорген ( 84')
Запасные: Торстведт КристианДингеланд МатиасЛангос СондреХёуге ЙенсВетлесен УгоСельвик Эгиль
13 октября. Стадион "Райффайзен Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Сборная Норвегии

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