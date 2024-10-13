Гвардиола — о сборной Англии: «Это неправда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном назначении на пост наставника сборной Англии.

— Это неправда. Я главный тренер «Манчестер Сити». Я еще ничего не решил, но все может случиться в будущем, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Испанский тренер находится у руля «горожан» с 2016 года. Следующим летом у 53-летнего Гвардиолы истекает трудовой договор с клубом, который, возможно, не будет продлен.

После семи туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл.