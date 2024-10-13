Защитник сборной Казахстана Скворцов назвал Черчесова строгим тренером

Футболист сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о главном тренере команды Станиславе Черчесове.

«Саламыч – довольно-таки строгий тренер. Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Футболист признался, что у Казахстана не получилось удачно стартовать в Лиге наций. При этом он отметил, что Казахстан играл против серьезных соперников.

Сегодня, 13 октября, подопечные Черчесова потерпели домашнее поражение от Словении со счетом 0:1 в рамках четвертого тура Лиги наций.

После четырех туров Казахстан с нулем очков занимает последнее место в своей группе, не сумев забить ни одного гола.