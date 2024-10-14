Бельгия – Франция: Вероятные стартовые составы на топовый матч сборных

В четвёртом туре группы 2 Лиги А Лиги наций сборная Бельгии примет сборную Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы на этот матч.

Бельгия: Кастельс, Теате, де Кюйпер, Фас, Дебаст, Кастань, Мангаля, Тилеманс, Троссар, Опенда, Доку.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Ибраима Конате, Кунде, Камавинга, Тчуамени, Баркола, Гендузи, Олисе, Коло-Муани.

В сборную Бельгии по разным причинам не вызваны звёздные игроки атаки Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку. В стане сборной Франции сейчас нет ещё более звёздного и скандального нападающего Килиана Мбаппе.

В третьем туре группового этапа Лиги наций Бельгия отыграла два мяча у Италии (2:2), а Франция одержала разгромную победу над Израилем со счётом 4:1.

Сборная Франции по итогам трёх туров имеет шесть очков, тогда как у сборной Бельгии четыре балла. В сентябрьском очном матче французы выиграли со счётом 2:0.

Матч Бельгия – Франция состоится сегодня, 14 октября, на стадионе имени Короля Бодуэна в Брюсселе. Начало – в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов