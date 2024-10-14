Германия – Нидерланды: Ориентировочные стартовые составы на большую вывеску Лиги наций

В четвёртом туре группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА сразятся сборные Германии и Нидерландов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

Германия: Нюбель (вр), Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Штиллер, Андрих, Вирц, Ундав, Гнабри, Буркардт.

Нидерланды: Вербрюгген (вр), ван де Вен, де Лигт, де Врей, Дюмфрис, Тимбер, Рейндерс, Гравенберх, Гакпо, Зиркзее, Симонс.

За сборную Нидерландов точно не сможет сыграть защитник Виргил ван Дейк, удалённый в предыдущем матче – против Венгрии (1:1). Германия в тот день победила Боснию и Герцеговину (2:1).

В турнирной таблице группы 3 Лиги А сборная Германии лидирует с семью набранными очками. Сборная Нидерландов идёт на втором месте, отставая на два балла. В сентябре команды сыграли между собой вничью 2:2.

Матч Германия – Нидерланды пройдёт сегодня, 14 октября, в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Текстовая онлайн-трансляция запланирована к проведению здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов