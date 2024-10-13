67-летний специалист Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении после поражения от Северной Македонии.

Сегодня, 13 октября, в рамках четвертого тура Лиги наций сборная Армении проиграла на своем поле Северной Македонии со счетом 0:2.

После четырех матчей Армения занимает второе место в турнирной таблице своей группы, имея в активе четыре очка. Отставание от лидера составляет шесть баллов.

Напомним, Петраков возглавлял команду с середины января 2023 года. Под его руководством армяне провели 18 матчей, в которых одержали четыре победы, столько же раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.