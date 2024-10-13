Тренер сборной Англии Карсли: «Грилиш провёл невероятный матч»

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли похвалил полузащитника Джека Грилиша после матча с Финляндией (3:1).

Именно футболист «Манчестер Сити» открыл счёт в выездном для англичан поединке Лиги наций, поразив ворота финнов на 18-й минуте.

«Джек провёл выдающийся матч. Жаль, что он пропустил предыдущую встречу [с Грецией, поражение 1:2], ведь он был бы очень эффективен в той игре. Мне бы хотелось перемотать время вперёд и провести следующий матч с Грецией через неделю. Сегодня Джек был очень хорош, прекрасный персонаж, я рад за него», – заявил в послематчевой беседе с ITV временный рулевой английской национальной команды.