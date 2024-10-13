Грилиш должен Александеру-Арнольду 500 фунтов за его гол со штрафного

Нападающий сборной Англии Джек Грилиш рассказал о своём диалоге с партнёром по команде Трентом Александером-Арнольдом.

13 октября сборная Англии одолела на выезде Финляндию со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Александер-Арнольд, который отличился ударом со штрафного.

— Перед штрафным ударом я сказал Тренту, что дам ему 500 фунтов, если он сейчас забьет гол. А он подошел и закинул мяч в верхний угол, — приводит слова Грилиша ITV Football.

В составе сборной Англии Александер-Арнольд принял участие в 33 матчах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив шесть результативных.