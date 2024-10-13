Стало известно, почему Карсли решил не оставаться тренером сборной Англии

Временный рулевой сборной Англии Ли Карсли отказался занимать должность на постоянной основе.

Специалист, прежде работавший в молодёжной команде «трёх львов», возглавил главную сборную страны в августе, после ухода Гарета Саутгейта. Как известно, Карсли исключил себя из числа кандидатов на роль постоянного тренера англичан. По информации журналиста Низаара Кинселлы, 50-летний наставник считает, что пост должен занять «тренер мирового класса» – сам Карсли себя к таковым пока не относит.

По слухам, Футбольная ассоциация Англии рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля, Грэма Поттера, Эдди Хау, Хосепа Гвардиолы и других специалистов.