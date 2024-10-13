Нагельсманн высказался о шансах сборной Германии в матче с Нидерландами

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящей встречи Лиги наций с Нидерландами.

Матч состоится в понедельник, его начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

«Нас ждёт интересная игра против сильного соперника. Думаю, мы были лучше в Амстердаме [2:2] и вполне могли выиграть. Постараемся сделать то же самое завтра. Нас ждёт более сложная игра, чем против Боснии», – поведал на пресс-конференции Нагельсманн.

В настоящий момент Германия возглавляет группу с семью набранными очками после трёх туров. Нидерланды располагаются на второй строчке с пятью баллами.