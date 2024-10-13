Спаллетти поделился ожиданиями от ближайшего матча сборной Италии

В понедельник итальянцы примут на своём поле соперников из сборной Израиля в рамках Лиги наций.

Встреча стартует в 21:45 по московскому времени. В предыдущем матче «скуадра адзурра» упустила победу над Бельгией, играя с меньшинстве с 40-й минуты (2:2).

«Я пока не знаю, каким будет наш стартовый состав. Нам предстоит сложный матч, в котором нас ждёт немало скрытых опасностей. Сборная Израиля – серьёзный соперник, мы должны сохранять баланс и действовать организованно.

Как показал прошлый матч, иногда в футболе всё может перевернуть один эпизод [удаление]. Важно учиться на своих ошибках», – сказал в интервью RAI Sport Спаллетти.