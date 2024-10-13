Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Армении не смогла остановить македонцев

13 Октября 2024 • 20:59 Комментировать
Армения
0:2
Северная Македония
окончен

Сборная Армении имела едва ли не последний шанс побороться за первое место в группе С4, для этого нужно было брать очки дома с Северной Македонией.

Единственный момент первого тайма - Никола Серафимов головой переправил мяч в ворота после подачи с левого фланга, игровой снаряд ударился в штангу и влетел после этого мяч в ворота, но офсайд зафиксировал рефери.

Во втором тайме Наир Тикнизян сделал передачу, в касание пробил Артур Миранян - парировано. Энис Барди с правой ноги в обвод стенки пробил, отразил этот мяч вратарь, а добить было некому. На 72-й минуте долгая атака гостей, Эльиф Элмас с положения лёжа выбил мяч, последовал пас Исника Алими на Бояна Миовски, который с левой ноги в дальний верхний угол пробил - 0:1. Передача на Элмаса от Барди, тот покатил на Эгзияна Алиоски, который в касание отыграл на Алими, удар также в касание с левой ноги в дальний верхний угол - 0:2. Эдгар Севикян наносил удар, мяч задел ногу соперника и опустился за лицевую.

Македонцы выиграли матч и с 10 очками фактически выиграли группу, армяне вторые с четырьмя баллами.

Протокол игры  
Армения0:2Северная Македония
  72'Миовски Боян (0:1)
  85'Алими Исник (0:2)
Чанчаревич ОгньенМурадян Сергей 80' (Манвелян Гор ( 80') Ароян ВараздатЧалышир Андре  8' 65' (Ранос Грант-Леон ( 65') Оганесян Камо 74' (Дашян Артак ( 74') Тикнизян НаирИву Угочукву  21'Сперцян ЭдуардБичахчян Ваан 74' (Севикян Эдгар ( 74') Селараян ЛукасМиранян Артур 65' (Арутюнян Георгий ( 65')
Запасные: Бегларян АрсенГригорян ЭдгарСимонян ЭрикСеробян АртурАвакян ХенриХамоян АрамАрутюнян Оганес
Димитриевски СтолеМанев Йован  22' 54' (Костадинов Тихомир ( 54') Зайков ДжокоСерафимов НиколаАлиоски ЭгзиянБарди Энис 86' (Ашковски Стефан ( 86') Алими ИсникАтанасов Яни 54' (Велкоски Дарко ( 54') Димоски Боян 54' (Камили Лирим ( 54') Миовски Боян 79' (Ристовски Милан ( 79') Элмас Эльиф
Запасные: Митровски ДимитарМуслиу ВизарСтойчевски АндрейБабунски ДавидШишковски ДамьянАлексовски ИгорИльязовски Ахмед
13 октября. Стадион "Республиканский стадион".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Сборная Северной Македонии

Новости по матчу

Сегодня, 13 Октября
18:30
Армения - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
02:24
Армения - Северная Македония: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Октября
18:39
Интересная ставка и прогноз на матч Армения — Северная Македония Лиги наций УЕФА — 13 октября 2024
18:35
Прогноз на точный счёт матча Армения — Северная Македония Лиги наций — 13 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Казахстан Казахстан
Словения Словения
0
1
5.20 3.80 1.65
Видео
162 мин
Финляндия Финляндия
Англия Англия
1
3
8.40 5.20 1.32
Видео
Окончен
Армения Армения
Северная Македония Северная Македония
0
2
2.30 3.35 3.10
Видео
Окончен
Мальта Мальта
Молдова Молдова
1
0
2.75 2.85 2.70
Видео
Окончен
Лихтенштейн Лихтенштейн
Гибралтар Гибралтар
0
0
2.85 2.90 2.65
Видео
12 мин
Греция Греция
Ирландия Ирландия
0
0
1.60 3.65 5.80
Видео
12 мин
Фарерские острова Фарерские острова
Латвия Латвия
0
0
2.39 3.15 3.05
Видео
12 мин
Австрия Австрия
Норвегия Норвегия
1
0
2.14 3.65 3.15
Видео
14.10.24 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Словакия Словакия
4.30 3.60 1.83
Видео
14.10.24 в 19:00
Грузия Грузия
Албания Албания
2.02 3.30 3.85
Видео
14.10.24 в 21:45
Бельгия Бельгия
Франция Франция
2.95 3.60 2.25
Видео
14.10.24 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Венгрия Венгрия
3.55 3.55 2.01
Видео
14.10.24 в 21:45
Уэльс Уэльс
Черногория Черногория
1.52 4.00 6.60
Видео
14.10.24 в 21:45
Украина Украина
Чехия Чехия
2.17 3.45 3.25
Видео
14.10.24 в 21:45
Эстония Эстония
Швеция Швеция
11.00 6.40 1.24
Видео
14.10.24 в 21:45
Исландия Исландия
Турция Турция
4.40 3.70 1.78
Видео
14.10.24 в 21:45
Италия Италия
Израиль Израиль
1.18 7.00 14.00
Видео
14.10.24 в 21:45
Германия Германия
Нидерланды Нидерланды
1.70 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
21:46 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Грилиш – особенный, ему удаются невероятные вещи»
21:43 · Лига наций УЕФА
Грилиш должен Александеру-Арнольду 500 фунтов за его гол со штрафного
21:37 · Лига наций УЕФА
Стало известно, почему Карсли решил не оставаться тренером сборной Англии
21:19 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн высказался о шансах сборной Германии в матче с Нидерландами
21:10 · Лига наций УЕФА
Спаллетти поделился ожиданиями от ближайшего матча сборной Италии
20:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении не смогла остановить македонцев
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Молдовы на Мальте упустила шанс досрочно выиграть группу
20:50 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн ответил на вопрос о будущем в сборной Германии
20:42 · Германия. Бундеслига
Кейн не забил в четвёртом матче подряд – такого не было два с половиной года
19:09 · Лига наций УЕФА
Ромащенко – о плохих результатах сборной Казахстана: «Всё под контролем Черчесова» 1
18:38 · Лига наций УЕФА
Тчуамени отреагировал на скандал с участием Мбаппе
18:30 · Лига наций УЕФА
Финляндия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:30 · Лига наций УЕФА
Армения - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:30 · Лига наций УЕФА
Мальта - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:27 · Лига наций УЕФА
Фоден 13 месяцев не отмечался голевыми действиями за сборную Англии
17:54 · Лига наций УЕФА
Сборная Словении нанесла четвёртое поражение казахстанской команде
17:53 · Лига наций УЕФА
Кейн – в основе сборной Англии на матч против Финляндии
16:57 · Испания. Ла Лига
Известны результаты обследования Ямаля 3
15:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет забрать Ямаля из сборной Испании
15:30 · Лига наций УЕФА
Казахстан - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:26 · Лига наций УЕФА
Карсли не хочет оставаться в сборной Англии
14:59 · Лига наций УЕФА
Роналду установил очередной рекорд в футболе
14:51 · Лига наций УЕФА
Роналду дал комментарий после победы и гола 2
14:38 · Лига наций УЕФА
Роналду стал ещё ближе к 1000 голам – он забил Польше
14:27 · Лига наций УЕФА
Роналду защитил фаната от стюарда 1
Все новости