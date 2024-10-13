Сборная Армении не смогла остановить македонцев

Сборная Армении имела едва ли не последний шанс побороться за первое место в группе С4, для этого нужно было брать очки дома с Северной Македонией.

Единственный момент первого тайма - Никола Серафимов головой переправил мяч в ворота после подачи с левого фланга, игровой снаряд ударился в штангу и влетел после этого мяч в ворота, но офсайд зафиксировал рефери.

Во втором тайме Наир Тикнизян сделал передачу, в касание пробил Артур Миранян - парировано. Энис Барди с правой ноги в обвод стенки пробил, отразил этот мяч вратарь, а добить было некому. На 72-й минуте долгая атака гостей, Эльиф Элмас с положения лёжа выбил мяч, последовал пас Исника Алими на Бояна Миовски, который с левой ноги в дальний верхний угол пробил - 0:1. Передача на Элмаса от Барди, тот покатил на Эгзияна Алиоски, который в касание отыграл на Алими, удар также в касание с левой ноги в дальний верхний угол - 0:2. Эдгар Севикян наносил удар, мяч задел ногу соперника и опустился за лицевую.

Македонцы выиграли матч и с 10 очками фактически выиграли группу, армяне вторые с четырьмя баллами.