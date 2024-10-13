Сборная Молдовы на Мальте упустила шанс досрочно выиграть группу

Ничья или победа в матче Лиги наций с Мальтой гарантировала сборной Молдовы выход в дивизион С, и команда Сергея Клещенко была близка к цели.
Первый тайм получился без моментов, да и в целом удары по воротам были редкими. Из остроты отметим угловой мальтийцев на 50-й минуте, когда Тедди Теума пытался закрутить мяч в сетку, и кипер в последний момент смахнул мяч, опускавшийся ему за шиворот. Но в самой концовке молдаване все же пропустили с пенальти. Все тот же Теума уверенно пробил, разведя мяч и вратаря по разным углам, - 1:0. И еще 11-метровый на 90-й минуте, но здесь Теума пробил выше.
У сборных Мальты и Молдовы по шесть очков, они делят первое место.
Протокол игры
|(1:0) Теума Тедди87'
Бонелло Анри•Шоу Курт 29'90' (Мускат Зак (90') •Gabriel Mentz 39'90' (Табоне Люк (90') •Борг Жан•Гийомье Мэтью•Мбонг Джозеф• 70'Бухагьяр Трент46' (Рейд Кемар (46') •Теума Тедди•Камензули Райан•Монтебелло Лука46' (Тума Бэзил (46') •Мбонг Пол71' (Сатариано Александер (71')
Челядник Дмитрий•Крачун Артур•Мудрак Виктор•Марандич Денис46' (Кожокару Максим (46') • 51'Плэтикэ Сергиу•Рябчук Олег• 30'Каймаков Михаил• 62'Бабогло Владислав•Раца Вадим87' (Постолаки Вирджилиу (87') •Ионице Артур77' (Штиня Виктор (77') •Домашкан Виталий55' (Мандриченко Дмитрий (55')
13 октября. Стадион "Та-Кали".
Бан пользователя