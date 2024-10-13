Сборная Молдовы на Мальте упустила шанс досрочно выиграть группу

Ничья или победа в матче Лиги наций с Мальтой гарантировала сборной Молдовы выход в дивизион С, и команда Сергея Клещенко была близка к цели.

Первый тайм получился без моментов, да и в целом удары по воротам были редкими. Из остроты отметим угловой мальтийцев на 50-й минуте, когда Тедди Теума пытался закрутить мяч в сетку, и кипер в последний момент смахнул мяч, опускавшийся ему за шиворот. Но в самой концовке молдаване все же пропустили с пенальти. Все тот же Теума уверенно пробил, разведя мяч и вратаря по разным углам, - 1:0. И еще 11-метровый на 90-й минуте, но здесь Теума пробил выше.

У сборных Мальты и Молдовы по шесть очков, они делят первое место.