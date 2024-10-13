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Англия слегка оправдалась за провал на «Уэмбли», нанеся Финляндии четвёртое поражение подряд

13 Октября 2024 • 20:55 Комментировать
Финляндия
1:3
Англия
1 12.00 X 5.70 2 1.28
2-й тайм

Сборные Финляндии и Англии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 13 октября в Хельсинках.

Протокол игры  
Финляндия1:3Англия
  18'Грилиш Джек (0:1)
  74'Александер-Арнольд Трент (0:2)
  84'Райс Деклан (0:3)
(1:3) Хосконен Артту87'  
Градецки ЛукашХосконен АрттуИванов РобертПелтола МаттиАлхо Николай 82' (Антман Оливер ( 82') Уронен ЙереЙенсен Фредрик 75' (Лод Робин ( 75') Камара ГленШуллер Расмус 63' (Валта Лео ( 63') Кескинен Топи 75' (Пукки Теэму ( 75') Кялльман Беньямин 63' (Похьянпало Йоэль ( 63')
Запасные: Йоронен ЕссеПиккарайнен ЮханэСинисало ВильямиТенхо МироНиссилья УрхоГалвез ТомасШтоль Адам
Хендерсон ДинУокер КайлСтоунс ДжонГехи МаркАлександер-Арнольд ТрентРайс Деклан 85' (Галлахер Конор ( 85') Гомес Анхель 80' (Фоден Фил ( 80') Палмер Коул 69' (Мадуэке Нони ( 69') Беллингем Джуд 80' (Льюис Рико ( 80') Грилиш ДжекКейн Гарри 69' (Уоткинс Олли ( 69')
Запасные: Ливраменто ВалентиноПоуп НикПикфорд ДжорданСоланке ДоминикКолвилл ЛевиГордон Энтони
13 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Хельсинки)".
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Фанаты сборной Англии уже с опаской ждут новые матчи любимой команды. Три поражения за год на «Уэмбли», грустный футбол, падение в Лигу В. И это при всех лидерах в строю – только Кейн отсутствовал в последней игре против Греции, которую «три льва» проиграли Павлидису – 1:2. Оправдываться англичане поехали в Хельсинки, где ждала их сборная Финляндии, переживающая сложные времена. У финнов три поражения в первых трёх турах Лиги наций.

После матча с англичанами стало четыре. Родоначальники футбола пытались хоть как-то оправдаться за поражение на «Уэмбли», для этого даже появился Кейн, пропустивший прошлый матч. Вышел и Грилиш, атакующее три под ним составили Грилиш, Беллингем и Палмер. Но первый момент этому звёздному сочетанию продемонстрировали хозяева.

Камара вскрыл оборону передачей направо, Йенсен оттуда навесил на Кельмана. Тот пробил в Стоунза, а с рикошета добивал Кескинен. И мимо створа послал мяч. Англичане же запрягали подольше, но в первой толковой атаке счёт открыли. В середине первого тайма как раз свежий Грилиш выскочил на разрезающую передачу Гомеса к дуге штрафной площади. Джек выскочил из-за спин защитников, вышел на рандеву с Градецки и пробил точно в «шестёрку» - 0:1.

После гола англичане игру засушили. Финны чаще бывали в позиционных атаках, много грузили мяч в штрафную площадь, но высокие защитник англичан справлялись без проблем. На старте второго тайма «три льва» наконец проснулись, огрызнулись. Прострел Уокера с правого фланга, рикошет, вынос к центру. Там Беллингем мяч подхватил и коротко сыграл на Палмера. Коул в касание крутил в нижний угол, но не смог переиграть голкипера.

На исходе часа игры уже финны могли счёт сравнять. Кескинен слева раскачал Стоунза и прострелил, Йенсен набежал на дальнюю штангу, замыкал в упор, но умудрился пальнуть над перекладиной. Довольно нервное противостояние продолжалось до 74-й минуты, когда наконец случился идеальный удар. Беллингем заработал штрафной удар, а Трент почти без разбега реализовал стандарт. Закрутил аккуратно в левую «девятку», переиграв Градецки – 0:2.

Исход матча был предрешён. Но команды ещё в концовке приготовили зрелище для болельщиков – обменялись голами. Уоткинс слева ворвался в штрафную площадь и прострелил, а Деклан Райс в касание замкнул – 0:3. А через три минуты Валта от угла поля навесил, Хосконен опередил Уоткинса и замкнул – 1:3.

Четвёртое поражение подряд терпят финны, а сборная Англии немного оправдывается за поражение в предыдущем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Финляндии

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