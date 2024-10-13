Нагельсманн ответил на вопрос о будущем в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о своих планах на будущее.

Текущее соглашение специалиста истекает после чемпионата мира – 2026, однако в Немецком футбольном союзе хотели бы продлить договор.

«Когда ты начинаешь работать, у тебя появляется определённая уверенность. Мы хорошо провели Евро, многого добились с футбольном точки зрения. Я пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года, но я чувствую себя очень комфортно в этой должности», – приводит Bayern & Germany слова Нагельсманна, возглавляющего сборную Германии с сентября прошлого года.