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Ромащенко – о плохих результатах сборной Казахстана: «Всё под контролем Черчесова»

13 Октября 2024 • 19:09 Комментировать
Казахстан
0:1
Словения

В четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже не забивала. Комментарий по поводу результатов дал Мирослав Ромащенко, который ранее входил в тренерский штаб Черчесова.

По словам Ромащенко, никакой трагедии в результатах нет, ведь Черчесов сейчас лишь знакомится с командой.

«Мы это же проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Всё под контролем Саламыча, ничего не упущено. Главный ориентир сборной Казахстана – отбор на чемпионат мира. Это и другой уровень, и проверка себя по сравнению с прошлым сезоном», - цитирует Ромащенко «Чемпионат».

В следующем месяце сборная Казахстана сыграет в Лиге наций против Австрии (14 ноября) и Норвегии (17 ноября).

Сборная Казахстана с Черчесовым установила антирекорд в Лиге наций

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Мирослав Ромащенко Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги

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