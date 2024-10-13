Тчуамени отреагировал на скандал с участием Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

Напомним, ранее 25-летний Мбаппе угодил в скандал, из-за которого многие призывали лишить форварда капитанской повязки в сборной.

— Мы говорили с Мбаппе и перед матчем, и после матча. Неважно, где он смотрел матч, это не наша проблема. Он все время писал нам. Мы очень ждем его возвращения, — приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.

В третьем туре Лиги наций сборная Франции разгромила на выезде Израиль со счетом 4:1.

Завтра, 14 октября, французы сыграют в гостях против Бельгии. Старт поединка запланирован на 21:45 по московскому времени.