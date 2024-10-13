Фоден 13 месяцев не отмечался голевыми действиями за сборную Англии

В воскресенье сборная Англии проведёт гостевой матч Лиги наций против Финляндии. Атакующий полузащитник Фил Фоден начнёт игру на скамейке для запасных. В случае выхода на поле Фоден будет стараться прервать свою негативную серию в национальной команде.

Дело в том, что в 15 последних матчах за сборную Англии Фоден не отмечался результативными действиями в виде гола или голевого паса. В последний раз Фил записывал на свой счёт результативное действие в игре за сборную ещё 12 сентября 2023 года. Тогда игрок «Манчестер Сити» забил гол в ворота Шотландии.

Следить за матчем между сборными Финляндии и Англии можно будет в текстовой трансляции.