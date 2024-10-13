Сборная Казахстана с Черчесовым установила антирекорд в Лиге наций

В воскресенье сборная Казахстана огорчила своих болельщиков домашним поражением от Словении с минимальным счётом 0:1. Для Станислава Черчесова это был четвёртый матч у руля казахстанской национальной команды. Стоит отметить, что под руководством россиянина сборная Казахстана ещё ни разу не побеждала и даже не забивала. Результаты приводим ниже:

Казахстан – Норвегия 0:0;

Словения – Казахстан 3:0;

Австрия – Казахстан 4:0;

Казахстан – Словения 0:1.

Четыре матча Лиги наций подряд без единого гола - новый антирекорд турнира для сборной Казахстана.

В следующем месяце сборная Казахстана проведёт два оставшихся матча в сезоне Лиги наций – против Австрии (14 ноября) и Норвегии (17 ноября).