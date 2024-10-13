Сборная Словении нанесла четвёртое поражение казахстанской команде

Второй круг Лиги наций открывали сборные Казахстана и Словении. Команда Станислава Черчесова практически ничего не создало впереди. Абат Аймбетов получил мяч на входе в штрафную от Бауыржана Исламхана и пробил с разворота в дальнюю девятку - снаряд попал в перекладину. Беньямин Шешко получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в створ ворот - голкипер отбил снаряд в сторону. Шешко после навеса Эрика Янжи с левого фланга пробил головой метров с восьми, однако голкипер спас свои ворота.

Вскоре после начала второго тайма Ян Млакар получил мяч на радиусе штрафной от Янжи и вторым касанием нанес мощнейший удар с рикошетом от перекладины - 0:1. Шешко с центра поля протащил мяч до чужой штрафной и пробил низом в левый угол - штанга спасла ворота казахстанцев, а добивание от Андража Шпорара сумел заблокировать защитник. Ошибся вратарь хозяев в игре ногами, подарив мяч Млакару, однако тот простил соперника, с левого края штрафной пальнув мимо створа.

0:1 в итоге. У Казахстана ноль очков, у соперника - семь. У словенцев и норвежцев первое место.