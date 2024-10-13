Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Кейн – в основе сборной Англии на матч против Финляндии

13 Октября 2024 • 17:53 Комментировать
Финляндия
0:1
Англия
1 12.00 X 5.70 2 1.28
2-й тайм

В воскресенье вечером сборная Англии проведёт гостевой матч Лиги наций против Финляндии. Исполняющий обязанности рулевого «трёх львов» Ли Карсли включил в стартовый состав таких футболистов:

Хендерсон, Александер-Арнольд, Стоунс, Гехи, Уокер, Райс, Гомес, Беллингем, Грилиш, Палмер, Кейн.

Матч между сборными Финляндии и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших турах Лиги наций сборная Англии смогла набрать шесть очков. На днях команда Ли Карсли проиграла дома Греции со счётом 1:2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн

Новости по матчу

Сегодня, 13 Октября
18:30
Финляндия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:27
Фоден 13 месяцев не отмечался голевыми действиями за сборную Англии
17:53
Кейн – в основе сборной Англии на матч против Финляндии
02:08
Финляндия - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Октября
18:29
Надёжная ставка и прогноз на матч Финляндия — Англия Лиги наций УЕФА — 13 октября 2024
18:29
Прогноз на точный счёт матча Финляндия — Англия Лиги наций — 13 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФИНЛЯНДИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Казахстан Казахстан
Словения Словения
0
1
5.20 3.80 1.65
Видео
62 мин
Финляндия Финляндия
Англия Англия
0
1
8.40 5.20 1.32
Видео
62 мин
Армения Армения
Северная Македония Северная Македония
0
0
2.30 3.35 3.10
Видео
62 мин
Мальта Мальта
Молдова Молдова
0
0
2.75 2.85 2.70
Видео
62 мин
Лихтенштейн Лихтенштейн
Гибралтар Гибралтар
0
0
2.85 2.90 2.65
Видео
13.10.24 в 21:45
Греция Греция
Ирландия Ирландия
1.60 3.65 5.80
Видео
13.10.24 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Латвия Латвия
2.39 3.15 3.05
Видео
13.10.24 в 21:45
Австрия Австрия
Норвегия Норвегия
2.14 3.65 3.15
Видео
14.10.24 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Словакия Словакия
4.30 3.60 1.83
Видео
14.10.24 в 19:00
Грузия Грузия
Албания Албания
2.02 3.30 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
19:09 · Лига наций УЕФА
Ромащенко – о плохих результатах сборной Казахстана: «Всё под контролем Черчесова»
18:38 · Лига наций УЕФА
Тчуамени отреагировал на скандал с участием Мбаппе
18:30 · Лига наций УЕФА
Финляндия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:30 · Лига наций УЕФА
Армения - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:30 · Лига наций УЕФА
Мальта - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:27 · Лига наций УЕФА
Фоден 13 месяцев не отмечался голевыми действиями за сборную Англии
17:54 · Лига наций УЕФА
Сборная Словении нанесла четвёртое поражение казахстанской команде
17:53 · Лига наций УЕФА
Кейн – в основе сборной Англии на матч против Финляндии
16:57 · Испания. Ла Лига
Известны результаты обследования Ямаля 2
15:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет забрать Ямаля из сборной Испании
15:30 · Лига наций УЕФА
Казахстан - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:26 · Лига наций УЕФА
Карсли не хочет оставаться в сборной Англии
14:59 · Лига наций УЕФА
Роналду установил очередной рекорд в футболе
14:51 · Лига наций УЕФА
Роналду дал комментарий после победы и гола 2
14:38 · Лига наций УЕФА
Роналду стал ещё ближе к 1000 голам – он забил Польше
14:27 · Лига наций УЕФА
Роналду защитил фаната от стюарда
13:35 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о нашумевшем инциденте с Мбаппе
10:58 · Лига наций УЕФА
Кристиансен отметил, что не собирался беречь ноги Ямаля в матче со сборной Испании
10:12 · Лига наций УЕФА
Ямаль прошёл медобследование после матча с датчанами
03:17 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о травме Павловича
02:49 · Лига наций УЕФА
Нюбель – о конкуренции с Бауманном в сборной Германии: «Надеюсь, он сыграет хорошо»
02:19 · Лига наций УЕФА
Де ла Фуэнте прокомментировал грубую игру сборной Дании против Ямаля
01:23 · Испания. Ла Лига
Ямаль получил травму в матче за сборную Испании 2
01:14 · Лига наций УЕФА
Фофана: «Иногда вы слишком строги к Мбаппе»
00:11 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании одержала 11 побед в последних 12 матчах
Все новости