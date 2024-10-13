Кейн – в основе сборной Англии на матч против Финляндии

В воскресенье вечером сборная Англии проведёт гостевой матч Лиги наций против Финляндии. Исполняющий обязанности рулевого «трёх львов» Ли Карсли включил в стартовый состав таких футболистов:

Хендерсон, Александер-Арнольд, Стоунс, Гехи, Уокер, Райс, Гомес, Беллингем, Грилиш, Палмер, Кейн.

Матч между сборными Финляндии и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших турах Лиги наций сборная Англии смогла набрать шесть очков. На днях команда Ли Карсли проиграла дома Греции со счётом 1:2.