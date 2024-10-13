Карсли не хочет оставаться в сборной Англии

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли. Он принял команду на временной основе вскоре после того, как должность покинул Гарет Саутгейт.

Как сообщает Daily Telegraph, Карсли не хочет оставаться на посту рулевого сборной Англии на постоянной основе. Таким образом, Футбольной ассоциации точно нужно искать нового тренера для этой работы.

Стоит сказать, что слухи связывают со сборной Англии целый ряд специалистов, в частности Томаса Тухеля.

Добавим, что в последнем матче сборная Англии неожиданно проиграла дома Греции со счётом 1:2.