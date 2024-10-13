Роналду установил очередной рекорд в футболе

В субботу вечером сборная Португалии порадовала болельщиков гостевой победой над Польшей в Лиге наций со счётом 3:1. Криштиану Роналду забил и помог команде набрать три зачётных балла.

Как мы уже сообщали, Роналду стал ближе к покорению отметки в 1000 голов за карьеру. Теперь на счету португальца 906 забитых мячей. Но европейские СМИ указывают и на ещё один интересный факт. Так, Криштиану стал первым в истории футболистом, одержавшим 100 официальных побед с национальной сборной.

Важно подчеркнуть, что речь идёт об официальных матчах – с учётом товарищеских игр побед у Роналду в сборной Португалии больше.