Роналду дал комментарий после победы и гола

В субботу вечером сборная Португалии проводила гостевой матч против Португалии и победила со счётом 3:1. Криштиану Роналду забил один из голов и стал ещё ближе к покорению отметки в 1000 голов за карьеру. После игры Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку. Давайте двигаться дальше!» - написал 39-летний Роналду.

Во вторник, 15 октября, сборная Португалии проведёт гостевой матч Лиги наций против Шотландии. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

Ранее мы рассказывали о том, как Роналду защитил фаната от сотрудника стадиона.