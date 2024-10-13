Роналду стал ещё ближе к 1000 голам – он забил Польше

В субботу вечером в Лиге наций проходил матч между национальными сборными Польши и Португалии. Команда Роберто Мартинеса добилась гостевой победы со счётом 3:1. Автором одного из голов стал нападающий Криштиану Роналду.

Как следствие, 39-летний Роналду стал ещё ближе к покорению отметки в 1000 голов за карьеру. Теперь на счету звёздного нападающего 906 результативных ударов.

Сделать ещё один шаг к тысяче голов Криштиану Роналду постарается уже во вторник, 15 ноября. В этот день сборная Португалии будет играть на выезде против Шотландии. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.