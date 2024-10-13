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Роналду защитил фаната от стюарда

13 Октября 2024 • 14:27 Комментировать
Польша
1:3
Португалия

В субботу вечером сборная Португалии в Лиге наций обыграла на выезде Польшу со счётом 3:1. Автором одного из голов стал нападающий Криштиану Роналду. Ближе к середине второго тайма рулевой португальской команды Роберто Мартинес решил заменить Роналду. Когда звёздный игрок уходил на замену, на поле с трибуны прорвался фанат. Молодой человек хотел сделать фотографию с Криштиану, но его пытался остановить стюард. Роналду вмешался с ситуацию и призвал сотрудника стадиона позволить болельщику сделать памятную фотографию.

Следующий матч Лиги наций сборная Португалии проведёт 15 октября – против Шотландии на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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