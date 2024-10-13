Дешам высказался о нашумевшем инциденте с Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе отдыхал в Стокгольме, пока сборная Франции играла в Лиге наций против Израиля. Как следствие, Мбаппе столкнулся с критикой. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Вечеринка Мбаппе? Я не слежу за новостями об игроках, которые не вызваны в сборную. Килиан работает по программе в клубе, и я не знаю, был у него выходной или нет. Килиан отправил мне сообщение перед матчем против Израиля. Футболисты работают по своим программам. Если у футболиста выходной, он имеет право делать всё, что хочет», - цитирует Дешама RMC Sport.

В понедельник, 14 октября, сборная Франции сыграет в Лиге наций против Бельгии.