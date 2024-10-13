Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дешам высказался о нашумевшем инциденте с Мбаппе

13 Октября 2024 • 13:35 Комментировать
Бельгия
...
Франция
1 3.00 X 3.45 2 2.40
14.10 21:45

Нападающий Килиан Мбаппе отдыхал в Стокгольме, пока сборная Франции играла в Лиге наций против Израиля. Как следствие, Мбаппе столкнулся с критикой. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Вечеринка Мбаппе? Я не слежу за новостями об игроках, которые не вызваны в сборную. Килиан работает по программе в клубе, и я не знаю, был у него выходной или нет. Килиан отправил мне сообщение перед матчем против Израиля. Футболисты работают по своим программам. Если у футболиста выходной, он имеет право делать всё, что хочет», - цитирует Дешама RMC Sport.

В понедельник, 14 октября, сборная Франции сыграет в Лиге наций против Бельгии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Октября
01:14
Фофана: «Иногда вы слишком строги к Мбаппе»
12 Октября
21:36
Гендузи: «Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе»
08 Октября
22:25
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
18:40
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
07 Октября
00:30
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
04 Октября
17:07
Стало известно, кто может заменить Гризманна в сборной
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕЛЬГИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Гол Кузнецова помог СКА переиграть «Автомобилист» в КХЛ «Металлург» оказался сильнее «Авангарда» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.10.24 в 16:00
Казахстан Казахстан
Словения Словения
5.20 3.80 1.65
Видео
13.10.24 в 19:00
Финляндия Финляндия
Англия Англия
8.40 5.20 1.32
Видео
13.10.24 в 19:00
Армения Армения
Северная Македония Северная Македония
2.30 3.35 3.10
Видео
13.10.24 в 19:00
Мальта Мальта
Молдова Молдова
2.75 2.85 2.70
Видео
13.10.24 в 19:00
Лихтенштейн Лихтенштейн
Гибралтар Гибралтар
2.85 2.90 2.65
Видео
13.10.24 в 21:45
Греция Греция
Ирландия Ирландия
1.60 3.65 5.80
Видео
13.10.24 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Латвия Латвия
2.39 3.15 3.05
Видео
13.10.24 в 21:45
Австрия Австрия
Норвегия Норвегия
2.14 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
14:38 · Лига наций УЕФА
Роналду стал ещё ближе к 1000 голам – он забил Польше
14:27 · Лига наций УЕФА
Роналду защитил фаната от стюарда
13:35 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о нашумевшем инциденте с Мбаппе
10:58 · Лига наций УЕФА
Кристиансен отметил, что не собирался беречь ноги Ямаля в матче со сборной Испании
10:12 · Лига наций УЕФА
Ямаль прошёл медобследование после матча с датчанами
03:17 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о травме Павловича
02:49 · Лига наций УЕФА
Нюбель – о конкуренции с Бауманном в сборной Германии: «Надеюсь, он сыграет хорошо»
02:19 · Лига наций УЕФА
Де ла Фуэнте прокомментировал грубую игру сборной Дании против Ямаля
01:23 · Испания. Ла Лига
Ямаль получил травму в матче за сборную Испании 2
01:14 · Лига наций УЕФА
Фофана: «Иногда вы слишком строги к Мбаппе»
00:11 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании одержала 11 побед в последних 12 матчах
00:00 · Лига наций УЕФА
Модрич назвал причину успехов сборной Хорватии
12 Октября
23:46 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии быстро победила на Кипре
23:42 · Лига наций УЕФА
Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную до 24 мячей 1
23:41 · Лига наций УЕФА
Сборная Сербии переиграла конкурентов из Швейцарии
23:38 · Лига наций УЕФА
Сборная Беларуси отстояла нулевую ничью с Северной Ирландией
22:40 · Лига наций УЕФА
Роналду забил в 11 из 12 матчей с начала сезона
21:45 · Лига наций УЕФА
Модрич вышел на второе место среди европейских игроков по матчам за сборную – выше только Роналду
21:36 · Лига наций УЕФА
Гендузи: «Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе»
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Дания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Польша - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:15 · Лига наций УЕФА
Беларусь - Северная Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:08 · Германия. Бундеслига
Тренер сборной Португалии объяснил отсутствие Пальиньи в составе на матч против Польши
21:02 · Лига наций УЕФА
Сборные Болгарии и Люксембурга не смогли забить
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии едва не упустила волевую победу над Шотландией
Все новости