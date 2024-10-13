Кристиансен отметил, что не собирался беречь ноги Ямаля в матче со сборной Испании

Защитник сборной Дании Виктор Кристиансен признал, что намеренно не совсем корректно играл против испанского соперника Ламина Ямаля, который в итоге получил травму в матче Лиги наций.

- Это не потому, что я боялся получить желтую карточку. Я играл и думал: «Эй, я также участник битвы и не боюсь тебя». Можно иметь тенденцию тщательно оберегать такого игрока, но когда есть возможность вступить в честное хорошее единоборство, которое может быть с небольшим контактом, я в него вступлю, - заявил Кристиансен Ekstra Bladet.

Защитник «Лестера» и сборной Дании не сыграет в следующем матче из-за желтой карточки, полученной на 85-й минуте, а Ямаль - из-за травмы. Его заменили на 90-й минуте.