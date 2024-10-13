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Ямаль прошёл медобследование после матча с датчанами

13 Октября 2024 • 10:12 Комментировать
Испания
1:0
Дания

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль помог своей команде вырвать победу в матче с датчанами в Лиге наций (1:0).  Но 17-летний футболист был заменён на 90-й минуте по причине травмы.

Стали известные первые результаты медицинского обследования, у Ямаля мышечное повреждение левой ноги, информирует Mundo Deportivo со ссылкой на источник в федерации футбола Испании. В воскресенье Ямаля ждет углубленное обследование.

Оцениваемый в 120 млн евро футболист забил пять голов и шесть раз ассистировал партнерам в 14 официальных матчах текущего сезона.

Во вторник сборная Испании примет сербов в рамках Лиги наций, но Ямаль точно на поле не выйдет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Ламин Ямал

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