Ямаль прошёл медобследование после матча с датчанами

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль помог своей команде вырвать победу в матче с датчанами в Лиге наций (1:0). Но 17-летний футболист был заменён на 90-й минуте по причине травмы.

Стали известные первые результаты медицинского обследования, у Ямаля мышечное повреждение левой ноги, информирует Mundo Deportivo со ссылкой на источник в федерации футбола Испании. В воскресенье Ямаля ждет углубленное обследование.

Оцениваемый в 120 млн евро футболист забил пять голов и шесть раз ассистировал партнерам в 14 официальных матчах текущего сезона.

Во вторник сборная Испании примет сербов в рамках Лиги наций, но Ямаль точно на поле не выйдет.