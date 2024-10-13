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Нюбель – о конкуренции с Бауманном в сборной Германии: «Надеюсь, он сыграет хорошо»

13 Октября 2024 • 02:49 Комментировать
Германия
...
Нидерланды
14.10 21:45

Голкипер сборной Германии Александр Нюбель ответил на вопрос о конкуренции с Оливером Бауманном.

Представитель «Штутгарта», арендованный у «Баварии», занял место в воротах немецкой национальной команды в недавнем матче против Боснии и Герцеговины (2:1). В следующей игре с Нидерландами в основе должен выйти капитан «Хоффенхайма» Бауманн, ранее ещё не игравший за сборную.

«Оли будет играть в понедельник, я с нетерпением жду его дебюта. Надеюсь, он сыграет хорошо, а мы победим – это самое главное. Мы с ним отлично ладим и всегда желаем друг другу наилучшего», – сказал в беседе с Bild Нюбель.

Матч Германия – Нидерланды пройдёт в понедельник.

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Хоффенхайм Сборная Германии Оливер Бауманн Александр Нюбель Штутгарт ещё теги

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