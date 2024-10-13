Де ла Фуэнте прокомментировал грубую игру сборной Дании против Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением об игре датчан против Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» был заменён на 93-й минуте встречи. 17-летний футболист хромал, когда покидал стадион, и в воскресенье будет вынужден пройти медицинское обследования для выявления степени серьёзности повреждения.

«Грубая игра против Ямаля? Как говорил один мой друг: «Ты хочешь, чтобы они тебя целовали?» Это футбол высочайшего уровня. Соперник может пользоваться любыми инструментами в рамках правил», – передаёт Barca Universal слова де ла Фуэнте.

Пока неясно, сможет ли Ламин Ямаль принять участие в матче против сборной Сербии, который состоится 15 октября.