Фофана: «Иногда вы слишком строги к Мбаппе»

Защитник «Челси» и сборной Франции Уэсли Фофана ответил на вопрос о поведении Килиана Мбаппе.

Звёздный нападающий мадридского «Реала» был замечен в шведском ночном клубе во время матча сборной Франции против команды Израиля (4:1).

«Каждый проводит свободное время так, как ему хочется. Это не тема для обсуждения. Килиан – отличный парень, прекрасный профессионал. Думаю, иногда вы слишком строги к нему», – высказался Фофана о Мбаппе на пресс-конференции в преддверии поединка «трёхцветных» с Бельгией, который состоится в понедельник.

Напомним, что Дидье Дешам решил не вызывать Килиана Мбаппе на октябрьские матчи сборной Франции, объяснив это плохой формой форварда.