Сборная Испании одержала 11 побед в последних 12 матчах

Сборная Испании одержала очередную победу, минимально одолев в родных стенах Данию.

Три очка «красной фурии» в поединке Лиги наций принёс точный удар Мартина Субименди на 79-й минуте. Таким образом, в 25 матчах с момента назначения Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера испанцы одержали 21 победу, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

В последних 12 встречах Испания взяла верх в 11 случаях. Единственная осечка датирована 5 сентября, когда действующие чемпионы Европы разошлись миром со сборной Сербии (0:0) в первом туре Лиги наций.

Напомним, Луис де ла Фуэнте занял свою должность в начале 2023 года, сменив Луиса Энрике.