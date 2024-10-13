Модрич назвал причину успехов сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился секретом успеха команды.

В субботу хорваты обыграли в родных стенах соперников из Шотландии в поединке Лиги наций (2:1). Для 39-летнего футболиста мадридского «Реала» этот матч стал 181-м в составе «шашечных».

«Играть за национальную команду – большая честь, в этом и заключается главная составляющая наших успехов. Для нас это как отпуск, мы приезжаем сюда с огромным желанием и радостью. Вот почему Хорватия находится на вершине европейского и мирового футбола», – заявил Модрич в послематчевой беседе с журналистами.

Во вторник сборной Хорватии предстоит сыграть на выезде против Польши.