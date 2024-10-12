Сборная Румынии быстро победила на Кипре

В группе С2 Лиги наций у сборной Кипра был шанс включиться в борьбу за первое место в матче с лидирующей Румынией, но ещё в первом тайме всё стало ясно.

На 16-й минуте Андрей Рациу справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Рэзвана Марина, последовал перевод налево, где после серии рикошетов Деннис Ман с линии вратарской площади отправил сферу в ближний угол ворот - 0:1. Вскоре пенальти, и Марин с одиннадцатиметровой отметки сильно верхом пробил в правый угол, а голкипер прыгнул в другую сторону - 0:2. Разыграли гости угловой удар, Ман справа навесил к дальней штанге, где Раду Дрэгушин головой переправил мяч в угол ворот - 0:3.

Помимо этих трех голов у румын еще были супершансы, но Валентин Михэйлэ и Денис Дрэгуш, оказавшись один на один с голкипером, пробили в него.

Сборная Румынии выиграла все матчи, у соперника третье место и три очка.