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Сборная Румынии быстро победила на Кипре

12 Октября 2024 • 23:46 Комментировать
Кипр
0:3
Румыния
окончен

В группе С2 Лиги наций у сборной Кипра был шанс включиться в борьбу за первое место в матче с лидирующей Румынией, но ещё в первом тайме всё стало ясно.

На 16-й минуте Андрей Рациу справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Рэзвана Марина, последовал перевод налево, где после серии рикошетов Деннис Ман с линии вратарской площади отправил сферу в ближний угол ворот - 0:1. Вскоре пенальти, и Марин с одиннадцатиметровой отметки сильно верхом пробил в правый угол, а голкипер прыгнул в другую сторону - 0:2. Разыграли гости угловой удар, Ман справа навесил к дальней штанге, где Раду Дрэгушин головой переправил мяч в угол ворот - 0:3.

Помимо этих трех голов у румын еще были супершансы, но Валентин Михэйлэ и Денис Дрэгуш, оказавшись один на один с голкипером, пробили в него.

Сборная Румынии выиграла все матчи, у соперника третье место и три очка.

Протокол игры  
Кипр0:3Румыния
  16'Ман Деннис (0:1)
  25'Марин Рэзван (0:2)
  36'Дрэгушин Раду (0:3)
Малл ДжоэлАнтониу Минас 33' (Стилиану Мариос ( 33') Лайфис Константинос  24'Панайоту НиколасИоанну НиколасАртиматас КостакисКусулос Янис  11' 46' (Харалампус Харалампос ( 46') Лойзу Лойзос 46' (Сотириу Пиерос ( 46'  63') Кастанос Григорис  31' 75' (Макрис Андреас ( 75') Ционис Маринос 46' (Элиа Мариос ( 46') Питтас Яннис
Запасные: Каро АндреасГогич АлександросАндреу СтелиосДеметриу ДеметрисПилеас КостасМихаил НеофитосХрисостому Андреас
Ницэ ФлоринРациу АндрейДрэгушин Раду 82' (Гицэ Вирджил ( 82') Буркэ АндрейБанку Никусор  41' 63' (Олару Дариус ( 63') Станчу НиколаеМарин МариусМарин Рэзван 63' (Кипчу Александру ( 63') Ман Деннис  45' 72' (Хаджи Янис ( 72') Дрэгуш Денис 72' (Пушкаш Георге ( 72') Михэйлэ Валентин
Запасные: Коман ФлоринелТарновану СтефанАлибек ДенисСореску ДеянМитрицэ АлександруМолдован ХорациуМаня Кристьян
12 октября. Стадион "АЕК Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Сборная Кипра

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