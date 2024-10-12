Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную до 24 мячей

Криштиану Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров национальных сборных за всю историю.

В субботу 39-летний форвард отметился 133-м голом в 213 матчах за сборную Португалии, поразив ворота Польши в Лиге наций. Именно Роналду лидирует в рейтинге лучших голеадоров всех времён на международном уровне, опережая Лионеля Месси – у аргентинца 109 забитых мячей в 188 поединках за Аргентину. Третье место остаётся за иранцем Али Даеи – 108 голов в 148 встречах.

Криштиану Роналду отличился в третьем кряду матче за сборную Португалии. Его дебют в национальной команде состоялся в 2003 году.