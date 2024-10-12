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906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций

12 Октября 2024 • 23:41 Комментировать
Польша
1:3
Португалия
окончен

Сборная Португалии проводила свой первый матч в октябре на выезде – в Варшаве против сборной Польши. В стартовом составе «европейских бразильцев» нашлось место и для Криштиану Роналду.

Протокол игры  
Польша1:3Португалия
  26'Силва Бернарду (0:1)
  37'Роналду Криштиану (0:2)
(1:2) Зелиньски Пётр78'  
  88'Беднарек Ян (1:3)
Скорупски Лукаш  88'Валюкевич Себастьян  45' 46' (Кивёр Якуб ( 46') Беднарек ЯнДавидович ПавелФранковски Пшемыслав  51'Шиманьски Себастьян 84' (Пёнтек Кшиштоф ( 84'  88') Ойеделе Макси 66' (Модер Якуб ( 66') Зелиньски ПётрЗалевски Никола 76' (Урбаньски Кацпер ( 76') Свидерски Кароль 76' (Michael Ameyaw ( 76') Левандовски Роберт
Запасные: Мрожек БартошКаминьски ЯкубБерешиньски БартошКапустка БартошБулка МарцинПётровски ЯкубПёнтковски Камиль
Кошта ДиогуДалот ДиогуДиаш РубенВейга РенатуМендеш НунуФернандеш Бруну 90' (Отавио Эдмилсон ( 90') Невеш РубенСилва Бернарду 90' (Саму Кошта ( 90') Нету Педру  32' 81' (Семеду Нелсон ( 81') Роналду Криштиану 63' (Жота Диогу ( 63') Леау Рафаэл 63' (Тринкан Франсишку ( 63')
Запасные: Вельо РикардоСилва РуиКанселу ЖоауНевеш ЖоауВитинья IIФелиш ЖоауСилва Антониу
12 октября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
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Португалия подходила к отчётному матчу с приятным багажом в Лиге наций из двух сентябрьских побед – над Хорватией и Шотландией. У Польши в этом плане было 50 на 50 – в прошлом месяце она обыграла Шотландию, но потерпела поражение от Хорватии. Все те матчи завершились с разницей в один мяч в счёте.

На первых минутах поляки без устали забрасывали подачами чужую штрафную площадь – португальцам удалось обойтись без опасных моментов у своих ворот. Потом характер игры резко изменился. Теперь уже хозяева прижимались к своим воротам – и принципиальное отличие заключалось в том, что гостями создавались реальные голевые моменты.

Далот проверил польского вратаря издали – Скорупски справился. Леау слева навесил от лицевой, Нету ударил головой, а Роналду влёт добил мяч в перекладину. Нету далеко подал штрафной с правого фланга – Рубен Невеш попал в сетку с внешней стороны. Нету отдал на Бруну Фернандеша, чей кручёный удар в левую девятку потащил Скорупски.

В районе трети часа игры Валюкевич пробил или прострелил справа, а Свидерски не сумел подправить мяч в ворота – Левандовски недоумевал, как так получилось. В итоге первый гол в матче забили не хозяева, но гости. Рубен Невеш закинул к левому углу вратарской, Бруну Фернандеш скинул, и Бернанду Силва отправил мяч в правый угол (0:1).

Подходы поляков в первом тайме больше не угрожали серьёзно атлантической сборной, которая подходила к перерыву уже с более весомым превосходством в счёте. Леау взял игру на себя, однако забил не сам. Вошёл Рафаэл слева в чужую штрафную и угодил в дальнюю штангу – на подборе подобедал Роналду, оформивший 906-й гол в карьере (0:2).

Прошло несколько минут второго тайма, и повезло не пропустить «белым орлам». Далот с правого полуфланга выкатил на левый для Криштиану. Тот не пожадничал – не ударил сам и выкатил в центр Фернандешу. Но Бруну было неудобно подковыривать мяч – выше створа. Поляки оперативно отреагировали своим загубленным шансом. Франковски подал справа, Кошта ошибся на выходе, а Левандовски головой не попал в левый угол.

Игра сборной Польши при атаке не смотрелась основательной, созидание в значительной степени хромало. Португальцы куда лучше с мячом работали и ход игры контролировали, только вот крупным счёт не делали. Леау справа оставил позади Давидовича, отчаянно вцепившегося ему за футболку. Прострелил Рафаэл на Фернандеша, чей удар парировал Скорупски.

Хозяевам всё же удалось временно сократить отставание в счёте. Мяч удачно попал под ногу Зелиньски в чужой штрафной, и тот поразил левый угол (1:2). Но навал поляки не организовали, хотя стали нарываться на контратаки. В одной из таковых Беднарек срезал в свои ворота прострел Мендеша (1:3). Португалия набрала девять очков в группе (три матча – три победы), у Польши остались три балла. Теперь во вторник Португалия сыграет с Шотландией, а Польша – с Хорватией.

Кирилл Иванцов

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