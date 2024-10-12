Сборная Сербии переиграла конкурентов из Швейцарии

Сборные Сербии и Швейцарии бились за первую победу в группе А4 Лиги наций. Нельзя сказать, что сегодня кто-то доминировал, разве что гости гораздо чаще катали мяч.

После невеселой первой трети поединка создан момент - Брель Эмболо после передачи Сильвана Видмера пробивал низом с 12 метров, однако мяч прокатился рядом со штангой. На 45-й минуте Лазар Самарджич исполнил штрафной с правого фланга, мяч после отскока от головы кого-то из гостей попал в ногу полузащитника гостей Нико Эльведи и оказался в сетке - автогол и 1:0.

Во втором тайме Лука Йович после передачи из глубины вывалился на рандеву с голкипером, однако тот спас свои ворота, а Коста Неделькович на отскоке неудачно обработал мяч. Гранит Джака после розыгрыша углового пробил низом, вратарь отбил мяч перед собой, а Эмболо добавил его в сетку, однако офсайд зафиксирован у гостей. А вот соперник отличился по правилам - Александар Митрович догнал мертвый мяч у левой бровки, далее вошел в штрафную и пробил из-под защитника точно в дальний угол - 2:0. Страхинья Эракович с правого фланга исполнил подачу в штрафную, Йович пробил головой с линии вратарской, но кипер спас свои ворота. Еще шанс для гостей - пенальти, Эмболо направил мяч чуть левее центра - парировано. Эльведи после навеса с углового с правого фланга головой пробил в дальний угол, но совсем немного не попал в створ.

Сербы с четырьмя очками закрепились на третьем месте, у противника сплошь поражения.