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Лига наций УЕФА

Сборная Испании с трудом додавила датчан и возглавила свою группу Лиги наций

12 Октября 2024 • 23:40 Комментировать
Испания
1:0
Дания
окончен

Сборные Испании и Дании сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 12 октября в Мурсии.

Протокол игры  
Испания1:0Дания
(1:0) Субименди Мартин79'  
Райя Давид  90'Порро ПедроВивиан ДаниэльЛапорт ЭмерикГримальдо АлехандроСубименди МартинРуис ФабианЯмаль Ламин 90' (Гомес Серхио ( 90') Педри 62' (Баэна Алекс ( 62') Оярсабаль Микель 62' (Мерино Микель ( 62') Мората Альваро 78' (Хоселу Санмартин ( 78')
Запасные: Санчес РобертСарагоса БрайанГарсия АлешМингеса ОскарКубарси ПауТоррес Пау IIКукурелья МаркРемиро Алехандро
Шмейхель КасперКристенсен РасмусВестергор ЯнникНельссон Виктор  90'Бах Александр  88'Кристиансен Виктор  85'Юльманн Мортен  23'Хёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен Кристиан 73' (Юссуф Поульсен ( 73') Грёнбек Альберт 78' (Хёйлунн Расмус ( 78') Дольберг Каспер 73' (Исаксен Густав ( 73')
Запасные: Рённов ФредерикДоргу ПатрикМеле ЙоакимВинд ЙонасСков-Ольсен АндреасБидструп МадсХермансен МадсСтаге ЙенсСёренсен Асгер
12 октября. Стадион "Нуэва Кондомина".
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В Испанию датчане прибыли в ранге единоличного лидера группы. Более того, в этом розыгрыше Лиги наций сборная Дании ещё не пропускала – обе победы были добыты со счётом 2:0. А испанцы уже и пропустили (один от Швейцарии), и очки потеряли – ничья с Сербами. Но Ямаль, Мората и компания лидерство в группе намерены были забрать на своём поле, переиграв датчан.

Гости понимали, что большую часть матча придётся сидеть в обороне. Спокойно окопались у своей штрафной площади и стали карать за ошибки. Так после падения Дани Вивиана Дольберг получил шанс для удара. Сразу пальнул под ближнюю штангу, но Райя в броске парировал. Испанцы же события не форсировали. Накатывали в спокойных атаках, капитально захватывали владение.

Диагональ Ямаля через пару касаний досталась Гримальдо, Алехандро прострелил и вот тут уже случился решающий удар, но Мората послал мяч рядом со штангой. Потом Ламин уже сам пальнул с дальней дистанции – Шмейхель парировал кулаками. Лучший момент тайма перед самым свистком на перерыв загубил тот же Ямаль. Передача Порро вскрыла фланг, и Ламин под углом выскочил на рандеву с голкипером. С угла вратарской испанец пробил над перекладиной.

Время шло, натиск усиливался, но счёт не менялся. Только увеличивалось число нереализованных моментов. На исходе часа игрового времени выход один на один загубил уже Мората, пытавшийся перебросить Шмейхеля. Попал он точно в грудь голкиперу. Вскоре Каспер снова выручил после удара Мораты, на сей раз принял на себя плотный выстрел с угла вратарской площади.

Казалось, что близки вторые 0:0 для Испании. Но за 10 минут до конца основного времени Шмейхель дрогнул. Ямаль навесил с левого фланга, датский вынос последовал точно на дугу штрафной площади, откуда приложился Субименди. Мяч после небольшого рикошета юркнул под рукой Каспера Шмейхеля – 1:0. Потом ещё включился ВАР, искавший офсайд или фол в атаке. Три минуты проверки ничего не дали, гол засчитан. Он и стал победным.

С трудом испанцы додавили датчан на своём поле, возглавив группу. С первой строчки они убрали как раз Данию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Дании

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